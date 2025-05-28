Дмитрий Боков назначен и.о. председателя регионального отделения общества «Знание»

Исполняющий обязанности ректора Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина Дмитрий Боков назначен временно исполняющим обязанности председателя регионального отделения общества «Знание». Об этом он сообщил на своей странице ВКонтакте.
Решение об избрании Дмитрия Бокова приняли 27 мая на заседании Совета регионального отделения общества.
На заседании Совета открыли новое отделение общества «Знание» в Рыбновском районе. В планах открыть отделение в каждом муниципальном образовании области.
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