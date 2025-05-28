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Власть и политика

Дмитрий Боков назначен и.о. председателя регионального отделения общества «Знание»

Анастасия Мериакри
Власть и политика

Дмитрий Боков назначен и.о. председателя регионального отделения общества «Знание»

Анастасия Мериакри

Исполняющий обязанности ректора Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина Дмитрий Боков назначен временно исполняющим обязанности председателя регионального отделения общества «Знание». Об этом он сообщил на своей странице ВКонтакте.

Решение об избрании Дмитрия Бокова приняли 27 мая на заседании Совета регионального отделения общества.

«Эта дополнительная ответственность потребует большого внимания: нам необходимо не только сохранять, но и стараться преумножить те результаты, которые уже были достигнуты региональным отделением общества», — пишет Дмитрий Боков.

На заседании Совета открыли новое отделение общества «Знание» в Рыбновском районе. В планах открыть отделение в каждом муниципальном образовании области.

Дмитрий Боков назначен и.о. председателя регионального отделения общества «Знание» Решение об избрании Дмитрия Бокова приняли 27 мая на заседании Совета регионального отделения общества.
Дмитрий Боков назначен и.о. председателя регионального отделения общества «Знание» Решение об избрании Дмитрия Бокова приняли 27 мая на заседании Совета регионального отделения общества.
Дмитрий Боков назначен и.о. председателя регионального отделения общества «Знание» Решение об избрании Дмитрия Бокова приняли 27 мая на заседании Совета регионального отделения общества.
Дмитрий Боков назначен и.о. председателя регионального отделения общества «Знание» Решение об избрании Дмитрия Бокова приняли 27 мая на заседании Совета регионального отделения общества.
Дмитрий Боков назначен и.о. председателя регионального отделения общества «Знание» Решение об избрании Дмитрия Бокова приняли 27 мая на заседании Совета регионального отделения общества.

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