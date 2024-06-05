Дмитрий Астрахан расскажет о трагедии, из-за которой потерял жену

В эту субботу гостем нового выпуска ток-шоу «Секрет на миллион» (16+) на НТВ станет заслуженный деятель искусств России Дмитрий Астрахан, сообщает пресс-служба телеканала.

Режиссёр расскажет о трагедии, из-за которой потерял жену, вспомнит, как боролся за жизнь сына, и признается, почему предпочитает держать в секрете свой первый брак.

Дмитрий Астрахан – известный режиссёр и многодетный отец. Его супруга Елена, бывшая балерина, во всём поддерживает знаменитого мужа и признаётся, что жить с Астраханом очень легко. В студии «Секрета на миллион» Дмитрий и его жена расскажут о том, где и при каких обстоятельствах они познакомились, как начинался их роман, а также поделятся секретами воспитания пятерых детей.

Счастливым стал для Астрахана только третий брак. Вторая супруга режиссёра трагически погибла, получив во время пожара ожоги, несовместимые с жизнью. Ведущей шоу «Секрет на миллион» Лере Кудрявцевой Дмитрий Астрахан расскажет о том, как долго и самоотверженно спасал маленького сына, жизнь которого висела на волоске.

Порассуждает Дмитрий Астрахан и о любимой профессии. Расскажет о сотрудничестве со знаменитыми коллегами, например, Леонидом Ярмольником и Анной Легчиловой, и о том, какими принципами никогда не поступится. Артисты, работавшие с Астраханом, также придут в студию «Секрета на миллион» и расскажут о своих впечатлениях от работы с ним.

Кроме того, Дмитрий Астрахан согласится поднять сложную тему своего первого брака. Режиссёр предпочитает не говорить о нём в интервью и держать подробности в тайне. Однако для программы «Секрет на миллион» он сделает исключение и объяснит, что именно и почему так долго скрывает.