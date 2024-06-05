Среда, 5 июня, 2024

Дмитрий Астрахан расскажет о трагедии, из-за которой потерял жену

Автор: 7info

Опубликовано

Дмитрий Астрахан, фото: PR НТВ

В эту субботу гостем нового выпуска ток-шоу «Секрет на миллион» (16+) на НТВ станет заслуженный деятель искусств России Дмитрий Астрахан, сообщает пресс-служба телеканала. 

Режиссёр расскажет о трагедии, из-за которой потерял жену, вспомнит, как боролся за жизнь сына, и признается, почему предпочитает держать в секрете свой первый брак.

Дмитрий Астрахан – известный режиссёр и многодетный отец. Его супруга Елена, бывшая балерина, во всём поддерживает знаменитого мужа и признаётся, что жить с Астраханом очень легко. В студии «Секрета на миллион» Дмитрий и его жена расскажут о том, где и при каких обстоятельствах они познакомились, как начинался их роман, а также поделятся секретами воспитания пятерых детей.

Счастливым стал для Астрахана только третий брак. Вторая супруга режиссёра трагически погибла, получив во время пожара ожоги, несовместимые с жизнью. Ведущей шоу «Секрет на миллион» Лере Кудрявцевой Дмитрий Астрахан расскажет о том, как долго и самоотверженно спасал маленького сына, жизнь которого висела на волоске.

Порассуждает Дмитрий Астрахан и о любимой профессии. Расскажет о сотрудничестве со знаменитыми коллегами, например, Леонидом Ярмольником и Анной Легчиловой, и о том, какими принципами никогда не поступится. Артисты, работавшие с Астраханом, также придут в студию «Секрета на миллион» и расскажут о своих впечатлениях от работы с ним.

Кроме того, Дмитрий Астрахан согласится поднять сложную тему своего первого брака. Режиссёр предпочитает не говорить о нём в интервью и держать подробности в тайне. Однако для программы «Секрет на миллион» он сделает исключение и объяснит, что именно и почему так долго скрывает.

Дмитрий Астрахан расскажет о трагедии, из-за которой потерял жену
Дмитрий Астрахан в программе «Секрет на миллион», фото: PR НТВ

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Рязанская область заключит несколько соглашений в первый день ПМЭФ

Пенсионер изнасиловал женщину-инвалида после инсульта

РНПК провела открытый урок ко Дню эколога для школьников

В Рязани водитель «Шкоды» слетел в кювет и скрылся

Один человек травмирован в ДТП на автодороге «Рязань-Спасск-Ижевское»

Жителей Украины призвали готовиться к жизни в холоде и темноте

В Михайлове возбудили уголовное дело по факту смерти рабочего на производстве

«Портрет героя» — история с продолжением

Полковник Трухан вступился за Бузову, выступившую в кожаных трусах

Время в пути от Москвы до Рязани сократится вдвое благодаря ВСМ

В Дашково-Песочне появится новая площадка ярмарки выходного дня

Названы самые выгодные варианты летней подработки для студентов

Возрастное ограничение: 16+

Возрастное ограничение: 16+

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

Рязанская область заключит несколько соглашений в первый день ПМЭФ

Новости Рязани
Рязанская делегация отправилась в Санкт-Петербург во главе с губернатором Павлом Малковым.

Пенсионер изнасиловал женщину-инвалида после инсульта

Новости мира
Согласно материалам следствия, преступление произошло ночью 8 марта 2024 года в одном из жилых домов на улице Радужная в Горно-Алтайске.

РНПК провела открытый урок ко Дню эколога для школьников

Новости Рязани
В роли эксперта выступил начальник управления охраны окружающей среды и очистных сооружений Андрей Вегерин

В Рязани водитель «Шкоды» слетел в кювет и скрылся

Новости Рязани
Машина в кювете находится несколько дней.

Один человек травмирован в ДТП на автодороге «Рязань-Спасск-Ижевское»

Новости Рязани
По предварительным данным, 30-летний водитель автомобиля «Фольксваген Транспортер» столкнулся с автомобилем «Шкода Рапид», которым управлял 52-летний мужчина.