Дмитриевская родительская суббота в 2023 году: дата, традиции и правила поминовения

В 2023 году Дмитриевская родительская суббота приходится на 28 октября. Дмитриевская суббота — один из девяти специально установленных дней, когда православные христиане поминают усопших родственников.

Какие традиции и правила существуют для этого дня? Как нужно молиться за родных 28 октября?

Как поминать усопших на Дмитриевскую родительскую субботу?

Этот День поминовения ещё в XIV веке был установлен великим князем Дмитрием Донским после победы в битве на Куликовом Поле. Тогда в боях с ордынским воинством погибло много русских ратников. Их решили поминать отдельно, с особыми почестями и особой молитвой. Однако впоследствии вместе с погибшими воинами стали поминать и усопших родственников.

Своё название эта родительская субботу получила в честь великомученика Димитрию Солунского, который жил в III веке. Он был тайно крещён родителями и воспитывался в христианской вере. Заняв должность проконсула при императоре Максимиане, вместо гонений на христиан Димитрий начал искоренять языческие обычаи. За это он был посажен в темницу и казнён.

Народные традиции Дмитриевской субботы и народные приметы

На Руси Дмитриевскую родительскую субботу очень часто называли Дедовой. Часто день связывали с окончательным переходом от осени к зиме, а название было выбрано вовсе не случайно — наши предки считали, что в день памяти все усопшие родственники возвращались в свои дома. Поэтому встречали их чистотой, белыми скатертями и зажжёнными свечами.

Накануне Дедовой субботы всей семьёй ходили в баню, готовили чистую свежую одежду. Хозяйки накрывали ужин с большим количеством мясных и молочных блюд. Поминальная трапеза не обходилась без кутьи, блинов, кваса.

Димитриевскую родительскую субботу принято посвящать воспоминаниям об усопших родственниках. Этот день не терпит суеты, хлопот. Провести его положено в молитвах и добрых помыслах.

Вот что ни в коем случае нельзя делать:

плакать об усопших и вспоминать их плохим словом;

пить, веселиться, закатывать пирушки;

стирать бельё, мыть полы;

планировать что-то важное, связанное с домом и семьей. Как правило, этим планам не суждено будет сбыться;

отказывать просящим милостыню.