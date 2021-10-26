Для рязанских школьников и студентов провели просветительские мероприятия «Pro добро»

В период с 18 по 25 октября в образовательных учреждениях Рязани прошли тематические уроки в рамках просветительского мероприятия «Pro добро». Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Занятия провели в 44 рязанских учреждениях: 38 школах, 2 учреждениях дополнительного образования и 4 профессиональных образовательных организациях.

Уроки были посвящены темам, связанным с волонтерским движением. Мероприятие охватило 200 классов и учебных групп, его участниками стали более 7 тысяч человек.

Школьники и студенты познакомились с основными понятиями, направлениями и статистикой добровольческой деятельности, узнали о мотивации, возможных формах участия в движении добровольцев и Единой информационной системе в сфере развития добровольчества «DOBRO.RU», а также познакомились с мероприятиями и деятельностью Рязанского городского волонтерского центра.