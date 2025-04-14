Для защиты железных дорог от диверсий полиция создала спецформирования

Специальные формирования полиции, оснащенные бронезащитой и бронированными машинами, созданы в Центральной России для предотвращения диверсий на железных дорогах. Об этом в интервью ТАСС сообщил начальник управления на транспорте МВД РФ по ЦФО Дмитрий Гутыря.

«В управлении на транспорте МВД РФ по ЦФО в целях обеспечения безопасности железнодорожного транспорта были созданы мобильные объездные группы. Это специальные формирования полиции из двух и более сотрудников, которые на специальных бронированных автомобилях объезжают удаленные участки железных дорог и иных объектов транспорта с целью предотвращения фактов незаконного вмешательства в работу железной дороги», — сказал он.

Гутыря добавил, что сотрудников данных групп оснащают квадрокоптерами и современными антидроновыми ружьями, что позволяет им вести мониторинг с воздуха и бороться с несанкционированным использованием беспилотников.

Также в интервью ТАСС начальник управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу сообщил, что в совершение диверсий и терактов на транспорте вовлекают под воздействием мошенников. Транспортные полицейские ЦФО в 2024 году зафиксировали два таких случая.

«Новым видом вовлечения в совершение диверсий и терактов стали мошеннические действия в отношении граждан РФ. В 2024 году был зафиксирован один факт, когда человека склонили к преступной деятельности, взломав аккаунт на «Госуслугах», тем самым убедив, что с ним разговаривают представители государственных органов, и один факт, когда злоумышленники убедили человека в том, что на него оформлены кредиты», — сказал собеседник агентства. Реклама

В частности, по словам Гутыри, лица, совершившие поджоги на железной дороге в результате воздействия на них мошенников, были задержаны сотрудниками линейного управления МВД России на станции Москва-Рязанская и Курского линейного отдела МВД России на транспорте.

Более распространенной причиной, по которой люди идут на совершение данных преступлений, является вербовка иностранными спецслужбами.

«Людям предлагают легкий заработок, при этом обещают, что даже если их задержат, то наказание будет условным, заведомо указывая на другие статьи Уголовного кодекса. Кстати, суммы, которые предлагают за совершение поджога релейного шкафа, в среднем от 15-20 тыс. рублей», — отметил начальник управления.

Он подчеркнул, что особую обеспокоенность вызывают несовершеннолетние, которые легко поддаются на обещания легких денег, не осознавая, что такие действия квалифицируются Уголовным кодексом как «диверсия» или «теракт», а наказание за них — до 20 лет лишения свободы.

Всего в 2024 году на объектах транспорта в ЦФО совершено 48 преступлений, связанных с незаконным вмешательством в деятельность транспорта. «При общем незначительном снижении количества совершенных преступлений в 2024 году по сравнению с 2023 годом, когда было зарегистрировано 53 таких факта, произошел серьезный рост количества лиц, задержанных за данные преступления, — с 49 в 2023 году до 61 в 2024 году», — отметил Гутыря.

В 2025 году на территории транспортного комплекса ЦФО совершено уже 10 поджогов средств централизации и блокировки. Все они раскрыты и, как установлено в ходе следственных действий, совершены были по указке иностранных спецслужб.