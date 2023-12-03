Для уборки Рязани от снега привлекут дополнительные бригады и технику

С 3 декабря Центральная Россия окажется под властью метелей, сильные осадки спровоцируют рекордные сугробы в ряде регионов, в том числе в Рязанской области. Снегопады продолжатся на следующей неделе. Вместе с тем ожидается похолодание, гололёд и сильный ветер. В администрации Рязани заявили: в связи с неблагоприятными погодными условиями на улицы города выйдут дополнительные бригады рабочих и больше техники.

В ночь с 3 на 4 декабря на уборку дорог и тротуаров города выйдут 110 единиц техники Дирекции благоустройства города, подрядных организаций и строительных компаний. Дополнительные силы на борьбу со снегопадами бросят рязанские УК.

По сообщению мэрии, в городе будут работать 20 КДМ, самосвалов, снегопогрузчиков, тракторов, экскаваторов, грейдеров. Силами Дирекции благоустройства будут убирать центральные улицы города. Подрядные организации будут работать на улицах Октябрьской, Молодцова, Новоселов. Строительные компании также окажут добровольную помощь в уборке.

На второстепенных улицах в районах города будет проведено грейдирование. В Советском районе к грейдированию привлечены — 3 единицы техники, в Железнодорожном — 3 единицы, в Московском районе — 8 единиц, В Октябрьском — 7 единиц. Очищать тротуары будут 6 тракторов.

В администрации призвали рязанцев с пониманием отнестись к ситуации и не оставлять свои автомобили на обочинах дорог.