Для тушения лесных пожаров и защиты населения Солотчи создадут спецгруппу. Об этом сообщает администрация Рязани.

По словам директора МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Рязани» Сергея Звездочкина, наиболее подверженным угрозе лесных пожаров на территории Рязани является микрорайон Солотча. В нём расположены 18 объектов с массовым пребыванием людей, в том числе 4 детских оздоровительных лагеря.

Исходя из погодных условий, сложившихся в весенний период, начало пожароопасного сезона установлено с 15 марта 2025 года. Для тушения лесных пожаров и защиты населения поселка Солотча планируется создание группировки сил и средств в составе 174 человека и 54 единицы техники. Уже создан резерв первичных средств пожаротушения.

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Планируется выделение автоцистерн для подвоза технической воды. Для эвакуации отдыхающих из района поселка Солотча в случае угрозы лесных пожаров предусмотрено выделение 92 автобусов большой вместимости. Районные префектуры готовы развернуть пункты временного размещения и питания.