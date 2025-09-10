Для сотрудников фармацевтического завода «Октафарма-Фармимэкс» построены 36 таунхаусов

Вице-губернатор Рязанской области Артем Бранов посетил Скопинский район. В ходе поездки он ознакомился с ходом реализации инвестпроекта по строительству фармацевтического завода «Октафарма-Фармимэкс», развитием социальной инфраструктуры и провел совещание с руководством муниципального образования.
В селе Успенское строится фармацевтический завод «Октафарма- Фармимэкс». Артем Бранов встретился с генеральным директором компании Эндрю Дугласом Смитом, вместе они обсудили ход реализации инвестпроекта.
Вице-губернатор подчеркнул, что для работников предприятия создаются комфортные условия. Уже построены 36 таунхаусов для сотрудников, возводятся еще столько же, а также ледовая арена. Также для сотрудников работают детский сад и школа, спортивные объекты: спа-центр, бассейн, футбольное поле, теннисные площадки.
В рамках рабочей поездки Артем Бранов посетил детскую школу искусств в селе Вослебово, которую построили в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» и открыли в 2025 году. В учреждении есть актовый зал, библиотека, театральная студия, оборудованы классы для хореографии. Школа оснащена музыкальными инструментами, в ней обеспечены возможности для всестороннего развития детей.
По итогам рабочего совещания с главой администрации муниципалитета Михаилом Ромодиным, вице-губернатор отметил: «Видно, как район меняется, развивается. Со стороны правительства области будем и дальше поддерживать инициативы коллег».
На территории фармацевтического комплекса «Октафарма-Фармимэкс» площадью более 32 тыс. кв. метров будут расположены производственные помещения, включающие зоны для фракционирования плазмы, зоны очистки и розлива, склад для хранения плазмы, сырья, материалов и готовой продукции, лабораторный комплекс, состоящий из аналитической, микробиологической лабораторий и лаборатории входного контроля, административный комплекс, вспомогательные, инженерные и технические сооружения.