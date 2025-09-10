Среда, 10 сентября, 2025
19.4 C
Рязань
Экономика и бизнес

Для сотрудников фармацевтического завода «Октафарма-Фармимэкс» построены 36 таунхаусов

Анастасия Мериакри

Вице-губернатор Рязанской области Артем Бранов посетил Скопинский район. В ходе поездки он ознакомился с ходом реализации инвестпроекта по строительству фармацевтического завода «Октафарма-Фармимэкс», развитием социальной инфраструктуры и провел совещание с руководством муниципального образования.

В селе Успенское строится фармацевтический завод «Октафарма- Фармимэкс». Артем Бранов встретился с генеральным директором компании Эндрю Дугласом Смитом, вместе они обсудили ход реализации инвестпроекта.

«Инвестор завершает строительство административного здания, цехов для производства плазмы крови. Проект является жизненно важным не только для региона, но и для всей страны. На трех производственных линиях планируется выпуск лекарств для больных гемофилией, пациентов с иммунодефицитом, интенсивной терапии в хирургических отделениях стационаров. Строительство ведется по самым современным стандартам», – сообщил Артем Бранов.

Вице-губернатор подчеркнул, что для работников предприятия создаются комфортные условия. Уже построены 36 таунхаусов для сотрудников, возводятся еще столько же, а также ледовая арена. Также для сотрудников работают детский сад и школа, спортивные объекты: спа-центр, бассейн, футбольное поле, теннисные площадки.

В рамках рабочей поездки Артем Бранов посетил детскую школу искусств в селе Вослебово, которую построили в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» и открыли в 2025 году. В учреждении есть актовый зал, библиотека, театральная студия, оборудованы классы для хореографии. Школа оснащена музыкальными инструментами, в ней обеспечены возможности для всестороннего развития детей.

По итогам рабочего совещания с главой администрации муниципалитета Михаилом Ромодиным, вице-губернатор отметил: «Видно, как район меняется, развивается. Со стороны правительства области будем и дальше поддерживать инициативы коллег».

На территории фармацевтического комплекса «Октафарма-Фармимэкс» площадью более 32 тыс. кв. метров будут расположены производственные помещения, включающие зоны для фракционирования плазмы, зоны очистки и розлива, склад для хранения плазмы, сырья, материалов и готовой продукции, лабораторный комплекс, состоящий из аналитической, микробиологической лабораторий и лаборатории входного контроля, административный комплекс, вспомогательные, инженерные и технические сооружения.

