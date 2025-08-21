Для российских пользователей расширится выбор предустановленных приложений

Правительство РФ утвердило распоряжение о перечне программ, обязательных для предустановки на смартфоны, компьютеры и Smart TV в 2025 году. Помимо Госуслуг, «Яндекс. Браузера», ВКонтакте, 2ГИС и других полезных приложений, в него вошёл национальный мессенджер Max. Об этом сообщили в пресс-служба Минцифры.

Также в список включён российский магазин приложений RuStore — для устройств с операционными системами iOS и HyperOS. Сейчас RuStore предустанавливается на устройствах, которые работают на ОС Android, HarmonyOS.

Перечень программ ведётся с 2021 года и ежегодно обновляется.

В 2026 году в перечень будет включён бесплатный сервис для онлайн-просмотра телепрограмм Лайм HD TV.

Предустановка приложений на отечественном ПО гарантирует доступность российских технологий и расширяет возможности выбора для пользователя. Таким образом граждане смогут сразу после покупки устройства получить доступ к проверенным и безопасным приложениям.

Эти приложения не обязательны для использования. Гражданин может в любой момент удалить предустановленные программы (исключение — RuStore) или пользоваться любыми другими.