Для Рязани в 2025 году закупят 14 новых троллейбусов 

14 новых троллейбусов закупят для Рязани в 2025 году благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом написал в телеграм-канале губернатор Рязанской области Павел Малков.

Малков напомнил, что за несколько последних лет для областного центра приобрели 30 новых троллейбусов. Машины современные, оснащены климат-контролем, оформлены в едином стиле.

Кроме того, по словам губернатора, достигнута договорённость с Санкт-Петербургом о помощи в обновлении городского транспорта.

В Рязани продолжается обновление изношенной троллейбусной контактной сети. В 2024 году приведен в порядок почти 21 км троллейбусных линий.

— Прорабатываем продление городских маршрутов. Проект на строительство контактной сети до дома № 60 по улице Новоселов готов и проходит госэкспертизу, — написал Павел Малков.