Для проведения ГИА в Рязани созданы 72 пункта, ЕГЭ проведут на базе 11 из них

12 мая состоялось совещание по вопросам подготовки к Единому Государственному экзамену в этом году. Его провела заместитель главы администрации Рязани Надежда Штевнина.

- Реклама -

Основная тема совещания — оперативное взаимодействие между структурными подразделениями администрации и ресурсоснабжающими организациями при проведении ЕГЭ.

В рабочей встрече приняли участие представители управления образования и молодежной политики, управления энергетики и ЖКХ, МУП «РГРЭС», МКУ «УДТ», МП «Водоканал», и МП «АРС».

В этом году в государственной итоговой аттестации принимают участие 4836 выпускников 9 классов и 2358 выпускников 11 (12) классов. Для обеспечения проведения ГИА на территории Рязани созданы 72 пункта проведения экзаменов. ЕГЭ будет проводиться на базе 11 из них. Все они оснащены стационарными металлодетекторами для обеспечения безопасности и программно-аппаратными комплексами для осуществления видеонаблюдения.

- Реклама -

В ходе совещания были разработаны алгоритмы координации и принятия решений по возникающим внешним и внутренним конфликтам, а также схема взаимодействия на случай непредвиденных ситуаций — отключение электричества, водоснабжения, проведение ремонтных работ вблизи пунктов проведения ЕГЭ.