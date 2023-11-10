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Для проходящих лечение в рязанском госпитале бойцов СВО провели концерт

7info7

9 ноября в военном клиническом госпитале активисты «Движения Первых» 8М класса, юнармейцы 9А, 9Б, 11А классов МБОУ «Школа №40» и ансамбль народного танца «Лель» организовали концерт для раненых в ходе спецоперации бойцов, которые проходят в Рязани лечение.

Юные артисты представили военнослужащим концертную программу, посвящённую Дню народного единства. Они исполнили патриотические песни и стихотворения, вспомнили подвиги россиян и героические страницы истории нашей страны. Своими выступлениями ребята поблагодарили героев СВО. В свою очередь бойцы выразили надежду на подобные творческие встречи в дальнейшем.

Ярким моментом мероприятия стала акция «Письмо солдату». Школьники передали бойцам письма, которые написали ученики 1-9 классов. Также военнослужащих порадовали сладкими гостинцами. Их передал директор ООО «РГМЭК» Илья Шишкин. Он выразил уверенность, что проведение подобных встреч очень важно для пациентов госпиталя. Они помогают бойцам отвлечься и восстановить силы.

Для проходящих лечение в рязанском госпитале бойцов СВО провели концерт
Для проходящих лечение в рязанском госпитале бойцов СВО провели концерт
Для проходящих лечение в рязанском госпитале бойцов СВО провели концерт
Для проходящих лечение в рязанском госпитале бойцов СВО провели концерт
Для проходящих лечение в рязанском госпитале бойцов СВО провели концерт

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