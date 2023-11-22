Для многодетных рязанцев собираются выделить участки в районе Качево и Мордасово

Вопросы о внесении изменений в Генеральный план города Рязани рассматривались на заседании комитета по градостроительной деятельности и землепользованию городской Думы. Подробности сообщил сайт РГД.

Для последующего предоставления земельных участков многодетным семьям предлагается перевести земельные участки общей площадью около 3 га, расположенные в районе поселков Качево и Мордасово, из зоны прочих неселитебных территорий на зону застройки индивидуальными жилыми домами.

Также депутаты одобрили предложение о внесении изменений в Генеральный план города Рязани в отношении территории, расположенной в районе улицы Лагерная. Проектом предлагается отнести земельный участок с многофункциональной зоны делового, общественного и коммерческого назначения на зону застройки многоэтажными жилыми домами.

Оба проекта прошли публичные слушания.