Среда, 22 ноября, 2023
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Для многодетных рязанцев собираются выделить участки в районе Качево и Мордасово

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Вопросы о внесении изменений в Генеральный план города Рязани рассматривались на заседании комитета по градостроительной деятельности и землепользованию городской Думы. Подробности сообщил сайт РГД.

Для последующего предоставления земельных участков многодетным семьям предлагается перевести земельные участки общей площадью около 3 га, расположенные в районе поселков Качево и Мордасово, из зоны прочих неселитебных территорий на зону застройки индивидуальными жилыми домами.

Также депутаты одобрили предложение о внесении изменений в Генеральный план города Рязани в отношении территории, расположенной в районе улицы Лагерная. Проектом предлагается отнести земельный участок с многофункциональной зоны делового, общественного и коммерческого назначения на зону застройки многоэтажными жилыми домами.

Оба проекта прошли публичные слушания.

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