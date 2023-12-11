Для ликвидации последствий непогоды в 4 регионах ЦФО и ЮФО израсходовано 3000 тонн противогололедных материалов

Для превентивной обработки проезжей части федеральных дорог в трех регионах Центрального федерального округа, где в минувшие стуки выпал снег, работало 85 единиц техники. В Рязанской области – 17, в Тамбовской – 66, в Воронежской – 4 единицы. Израсходовано более 1400 тонн пескосоляной смеси (в Рязанской области – 381, в Тамбовской – 1025, в Воронежской – 36 тонн).

В Ростовской области, где снег сопровождался дождем и переходами температуры через нулевую отметку и обратно, для обеспечения бесперебойного и безопасного проезда работало 55 специализированных дорожных машин. Для превентивной противогололедной обработки израсходовано 1472 тонны пескосоялной смеси.

Согласно прогнозу Гидрометцентра и спутниковых метеосистем, установленных вдоль сети федеральных автодорог, неблагоприятная погода сохранится во всех регионах, снегопад в течение суток ожидается и в Волгоградской области со снижением видимости до 1000 м.

Как сообщает ФКУ Упрдор Москва-Волгоград, подрядные организации, задействованные в зимнем содержании автодорог, предупреждены и приведены в состояние готовности. Для обеспечения безопасного проезда по сети федеральных автодорог они могут задействовать в общей сложности 531 единицу дорожной техники (в Рязанской области – 30, в Тамбовской – 155, в Воронежской – 13, в Волгоградской – 225, в Ростовской – 108).

Количество специализированных дорожных машин регулируется согласно дорожной обстановке. Дежурство на трассах ведется в круглосуточном режиме. Контроль за ситуацией осуществляется, в том числе, при помощи системы видеонаблюдения, расположенной вдоль сети федеральных автодорог.

ФКУ Упрдор Москва-Волгоград призывает водителей быть предельно внимательными и осторожными в сложных погодных условиях, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, выбирать скоростной режим, соответствующий погодным условиям, а также не создавать препятствий для работы дорожной техники.

В случае нештатных ситуаций на трассе вы можете обратиться по телефонам круглосуточной диспетчерской службы ФКУ Упрдор Москва-Волгоград:

8 (4752) 710432 – Тамбовская и Рязанская области;

8 (8442) 503122 – Волгоградская и Воронежская области;

8 (863) 2329460 – Ростовская область.