Для храма Покрова Пресвятой Богородицы в селе Тырново освятили крест

Для прихожан храма Покрова Пресвятой Богородицы села Тырново минувшие выходные ознаменовались важным событием – 24 мая состоялось освящение креста на главу входной группы. Об этом сообщает Рязанская епархия.

Верующие местные жители собрались в храме, чтобы разделить радость события, которое стало еще одним шагом на пути к восстановлению местной святыни. По благословению митрополита Рязанского и Михайловского Марка чин освящения совершил настоятель Покровского храма священник Владимир Овсянников.

Крест уже водружен на положенное место. Реставрационные работы в храме продолжаются.