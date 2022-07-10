Для хозяев животных, укусивших людей, введут штрафы до 200 тысяч рублей.

Об ужесточении наказания для хозяев животных, пренебрегающих общественной безопасностью, пишет «Российская газета» со ссылкой на главу думского комитета по экологии Владимира Бурматова.

За выброшенных на улицу питомцев вводится штраф до 30 тысяч рублей. За укус животными людей наказание увеличится до 200 тысяч. Чиновникам, которых уличат в бездействии с решением проблемы бродячих собак, придётся заплатить 200 тысяч рублей штрафа.

Новые нормы КоАП, по словам Владимира Бурматова, вступят в силу к концу текущего года.