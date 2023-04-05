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Среда, 5 апреля, 2023
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Для граждан, приехавших в Касимов из ДНР и ЛНР, провели занятие по правилам дорожного движения

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Сотрудники Госавтоинспекции города Касимова провели для граждан, прибывших с территорий Донецкой и Луганской народных республик занятие по правилам дорожного движения. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД Рязанской области. 

В пункте временного размещения в городе Касимове беженцам рассказали о причинах дорожно-транспортных происшествий, повторили с ними основные правила безопасности на дороге, разобрали опасные дорожные ситуации.

Особое внимание слушателей было направлено на недопустимость управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, использования за рулем транспортного средства мобильных телефонов, необходимости использования ремней безопасности водителями и пассажирами, соблюдения требований Правил дорожного движения по перевозке детей.

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