Для граждан, приехавших в Касимов из ДНР и ЛНР, провели занятие по правилам дорожного движения

Сотрудники Госавтоинспекции города Касимова провели для граждан, прибывших с территорий Донецкой и Луганской народных республик занятие по правилам дорожного движения. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД Рязанской области.

В пункте временного размещения в городе Касимове беженцам рассказали о причинах дорожно-транспортных происшествий, повторили с ними основные правила безопасности на дороге, разобрали опасные дорожные ситуации.

Особое внимание слушателей было направлено на недопустимость управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, использования за рулем транспортного средства мобильных телефонов, необходимости использования ремней безопасности водителями и пассажирами, соблюдения требований Правил дорожного движения по перевозке детей.