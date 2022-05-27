Для депутатов Рязанской гордумы ввели санкции за отклонение от повестки заседания

Депутаты приняли решение о внесении изменений в Регламент Рязанской городской Думы, сообщает пресс-служба РГД.

В разработанном документе уточняется порядок обсуждения вопросов повестки дня заседания РГД, вводятся санкции за отклонение от повести дня заседания и темы обсуждаемых вопросов, расширяется перечень недопустимых действий и высказываний во время заседания.

Соответствующие изменения внесены и в Правила депутатской этики Рязанской городской Думы.

Также депутаты утвердили персональный состав Молодежного парламента при РГД в количестве 40 человек.