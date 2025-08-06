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Новости России

«Дьявольские» облака появились в небе над Москвой

Алексей Самохин
Изображение от photogenia на Freepik

Над столицей можно наблюдать редкий вид облаков — асператус, которые часто называют «дьявольскими». Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе Московского физико-технического института (МФТИ).

«Прямо сейчас в небе над Москвой можно видеть облака асператус — это редкий тип облаков с волнистыми и хаотичными структурами на нижней границе облачного слоя. Их также называют дьявольскими. Появление этих облаков связано с нестабильностью в атмосфере и участившимися ливнями в столице», — рассказали в пресс-службе.

Как ранее пояснила заведующая лабораторией динамики климата МФТИ Ольга Золина, название «дьявольские» облака получили из-за их устрашающего внешнего вида. Однако сами по себе они не предвещают опасной погоды.

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