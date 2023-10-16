Понедельник, 16 октября, 2023
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Дядя актера Ефремова, якобы завещавший свое состояние семье погибшего рязанца, умер полтора года назад

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Фото: телеграмм-канал SHOT

Дядя Михаила Ефремова, который мог оставить свое состояние семье погибшего рязанца, скончался от инсульта полтора года назад.

По данным телеграмм-канала SHOT, 79-летний концертмейстер Александр Покровский ушел из жизни 7 июня 2022 года, а завещание было написано за два месяца до смерти — 11 апреля. Однако стало о нем известно только сейчас.

При этом предыдущее завещание, по которому все наследство переходило Михаилу Ефремову, было аннулировано, так как, возможно, было написано под давлением самого актера.

«Что с этим делать, пока сложно сказать, так как непонятно, насколько это реальные завещания. Я сообщу о них семье Захаровых, и уже они примут решение: заниматься этим вопросом или нет», — прокомментировал адвокат Александр Добровинский.

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