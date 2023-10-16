Дядя актера Ефремова, якобы завещавший свое состояние семье погибшего рязанца, умер полтора года назад

Дядя Михаила Ефремова, который мог оставить свое состояние семье погибшего рязанца, скончался от инсульта полтора года назад.

По данным телеграмм-канала SHOT, 79-летний концертмейстер Александр Покровский ушел из жизни 7 июня 2022 года, а завещание было написано за два месяца до смерти — 11 апреля. Однако стало о нем известно только сейчас.

При этом предыдущее завещание, по которому все наследство переходило Михаилу Ефремову, было аннулировано, так как, возможно, было написано под давлением самого актера.

«Что с этим делать, пока сложно сказать, так как непонятно, насколько это реальные завещания. Я сообщу о них семье Захаровых, и уже они примут решение: заниматься этим вопросом или нет», — прокомментировал адвокат Александр Добровинский.