Дистанционное обучение студентов и школьников хотят запретить.
Законопроект о запрете дистанционного обучения школьников и студентов внесла в Госдуму «Справедливая Россия – За правду». Об этом рассказал председатель партии Сергей Миронов, – сообщили в пресс-службе СРЗП.
Опасность введения дистанта осталась, многие родители хорошо это знают и переживают за своих детей. Чиновники «шёпотом» говорят, что дистант поможет им сэкономить деньги и решить проблему нехватки педагогов, – пояснил председатель партии.
Проблема актуальна и для студентов вузов. Обучение на дневных отделениях уже превратилось в очно-заочную форму. В проигрыше — студенты, которые учатся платно. Деньги они платят как за дневное отделение, а по сути обучение проходит заочно, – рассказал Сергей Миронов.
Депутаты «Справедливой России» призывают коллег из других фракций поддержать инициативу.