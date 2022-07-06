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Среда, 6 июля, 2022

Дистанционное обучение студентов и школьников хотят запретить

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Татьяна Проводина

Дистанционное обучение студентов и школьников хотят запретить

School фото создан(а) karlyukav - ru.freepik.com

Дистанционное обучение студентов и школьников хотят запретить.

Законопроект о запрете дистанционного обучения школьников и студентов внесла в Госдуму «Справедливая Россия – За правду». Об этом рассказал председатель партии Сергей Миронов, – сообщили в пресс-службе СРЗП.

Сергей Миронов: «Удалёнка должна вводиться только в случае установления режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации»

Опасность введения дистанта осталась, многие родители хорошо это знают и переживают за своих детей. Чиновники «шёпотом» говорят, что дистант поможет им сэкономить деньги и решить проблему нехватки педагогов, – пояснил председатель партии.

Проблема актуальна и для студентов вузов. Обучение на дневных отделениях уже превратилось в очно-заочную форму. В проигрыше — студенты, которые учатся платно. Деньги они платят как за дневное отделение, а по сути обучение проходит заочно, – рассказал Сергей Миронов.

Депутаты «Справедливой России» призывают коллег из других фракций поддержать инициативу.

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