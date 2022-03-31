Disney с 7 апреля полностью приостанавливает прокат фильмов в России

Киностудия Walt Disney Pictures полностью приостанавливает прокат своих фильмов в кинотеатрах России, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на источники на рынке.
Запрет на демонстрацию коснётся зарубежных проектов студии и российских релизов.
Компания Disney ещё в начале марта прекратила выпуск новых фильмов в России, приостановила лицензирование проектов для видеохостингов.
Помимо Disney о приостановке проката в России ранее сообщали Sony Pictures, Warner Bros., Universal Pictures, Paramount Pictures.