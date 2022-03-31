0.3 C
Рязань
Четверг, 31 марта, 2022

Disney с 7 апреля полностью приостанавливает прокат фильмов в России

spot_img
На главнуюНовости мира

Disney с 7 апреля полностью приостанавливает прокат фильмов в России

Александр Ильин

Киностудия Walt Disney Pictures полностью приостанавливает прокат своих фильмов в кинотеатрах России, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на источники на рынке.

- Реклама -

Запрет на демонстрацию коснётся зарубежных проектов студии и российских релизов.

Компания Disney ещё в начале марта прекратила выпуск новых фильмов в России, приостановила лицензирование проектов для видеохостингов.

Помимо Disney о приостановке проката в России ранее сообщали Sony Pictures, Warner Bros., Universal Pictures, Paramount Pictures.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту info@7info.ru

Предыдущая статьяВ Волгограде отец изнасиловал двулетнюю дочку
Комментарии для сайта Cackle
spot_img