Disney с 7 апреля полностью приостанавливает прокат фильмов в России

Киностудия Walt Disney Pictures полностью приостанавливает прокат своих фильмов в кинотеатрах России, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на источники на рынке.

- Реклама -

Запрет на демонстрацию коснётся зарубежных проектов студии и российских релизов.

Компания Disney ещё в начале марта прекратила выпуск новых фильмов в России, приостановила лицензирование проектов для видеохостингов.

Помимо Disney о приостановке проката в России ранее сообщали Sony Pictures, Warner Bros., Universal Pictures, Paramount Pictures.