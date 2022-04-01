Директору казанской гимназии, атакованной стрелком Галявиевым, предъявили окончательное обвинение

В пятницу, 1 апреля, директору атакованной стрелком Ильназом Галявиевым казанской гимназии №175 Амине Валеевой предъявили обвинение в окончательной форме, сообщил адвокат Руслан Нагиев в своём Telegram-канале.

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Глава образовательного учреждения обвиняется в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух или более лиц. Санкция статьи предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы.

«Подробности описать не могу так как у меня взята подписка о неразглашении сведений из уголовного дела», — написал адвокат.

Галявиев устроил стрельбу в гимназии 11 мая 2021 года, в результате которой погибли семеро детей и двое учителей, ещё 24 человека пострадали.