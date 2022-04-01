1.2 C
Рязань
Пятница, 1 апреля, 2022

Директору казанской гимназии, атакованной стрелком Галявиевым, предъявили окончательное обвинение

spot_img
На главнуюНовости мира

Директору казанской гимназии, атакованной стрелком Галявиевым, предъявили окончательное обвинение

Александр Ильин

В пятницу, 1 апреля, директору атакованной стрелком Ильназом Галявиевым казанской гимназии №175 Амине Валеевой предъявили обвинение в окончательной форме, сообщил адвокат Руслан Нагиев в своём Telegram-канале. 

- Реклама -

Глава образовательного учреждения обвиняется в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух или более лиц. Санкция статьи предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы. 

«Подробности описать не могу так как у меня взята подписка о неразглашении сведений из уголовного дела», — написал адвокат. 

Галявиев устроил стрельбу в гимназии 11 мая 2021 года, в результате которой погибли семеро детей и двое учителей, ещё 24 человека пострадали.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту info@7info.ru

Предыдущая статьяФотинья Колодезница 2 апреля: что нельзя и нужно делать
Комментарии для сайта Cackle
spot_img