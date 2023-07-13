Директором епархиального древлехранилища в Рязани назначен иерей Максим Котов

Клирик Христорождественского кафедрального собора города Рязани иерей Максим Котов стал директором епархиального древлехранилища. Соответствующий указ подписал Митрополит Рязанский и Михайловский Марк.
Также Котов назначен епархиальным древлехранителем.
В центре Волгограда упавшая с неба огромная доска разбила голову прохожему, пишет V1.RU.
Инцидент произошел вечером 11 июля. По словам очевидцев, ветер сорвал кусок фанеры с крыши строящегося здания рядом со сквером имени Пушкина возле поймы Царицы.
«Он дышал, хрипел, пока мы ждали скорую. Пульс тоже был», — рассказал...