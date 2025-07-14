Директора рязанского завода уличили в уклонении от налогов на 19 млн рублей

Директора рязанского предприятия подозревают в уклонении от налогов на 19 миллионов рублей. Подробности уголовного дела приводит следственное управление СК РФ по региону.

По данным следствия, руководство предприятия фальсифицировало документы, чтобы незаконно уменьшить налоговые платежи. В 2024 году директор компании, занимающейся производством и обработкой цветных металлов, внес в декларации недостоверные сведения о вычетах и расходах.

Для создания видимости обоснованных затрат он оформлял фиктивные сделки с контрагентами, которые фактически не поставляли товары и не оказывали услуги. В результате бюджету был нанесен ущерб в размере 19 млн рублей.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в крупном размере). Расследование продолжается.