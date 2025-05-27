Директора рязанского предприятия осудят за уклонение от налогов

Железнодорожный межрайонный следственный отдел Рязани Следственного управления СК России по Рязанской области завершил расследование уголовного дела в отношении директора одного из предприятий. Он обвиняется в сокрытии денежных средств организации, за счёт которых должно было производиться взыскание налоговой задолженности в крупном размере (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ).

Следствием установлено, что руководитель предприятия, занимающегося грузоперевозками автомобильным транспортом, с февраля по июнь 2024 года, зная о наличии задолженности по налогам и о применении налоговыми органами мер принудительного взыскания, проводил расчёты с контрагентами в обход расчётного счёта организации. Таким образом он скрыл более 12 миллионов рублей.

По ходатайству следствия, судом наложен арест на имущество, принадлежащее предприятию, — в целях обеспечения исполнения приговора по гражданскому иску, уплаты штрафов, других имущественных взысканий и возможной конфискации.

Следователями собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.