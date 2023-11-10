Директора компании в Приморье подозревают в уходе от налогов

В Приморском крае возбуждено уголовное дело в отношении директора коммерческой организации, оказывающей услуги общественного питания, сообщила пресс-служба СК.

Следственными органами СК России по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении директора коммерческой организации, оказывающей услуги общественного питания. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

С 2018 по 2020 год фигурант, являясь руководителем коммерческой организации, будучи персонально ответственным за производственно-хозяйственную деятельность организации и являясь единоличным распорядителем денежных средств, уклонился от уплаты налогов в сумме свыше 83 млн рублей, то есть в особо крупном размере.

Следователи провели обыск по месту проживания фигуранта, где изъято более 23 млн рублей и более 12 тыс. долларов США.

Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Уголовное дело возбуждено по материалам сотрудников УФНС России по Приморскому краю. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники УЭБиПК УМВД России по Приморскому краю.