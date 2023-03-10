Последний в эту зиму, как обещают синоптики, обильный снегопад не поставил в тупик сотрудников одной из ведущих управляющих организаций города. Всё налажено в УЖК, на обслуживании у которой около тридцати домов по всей Рязани. И на территории дворов у некоторых из них снег складировать невозможно — только вывозить. Двор у дома 2 на Солотчинском шоссе — 2000 кв. метров, а вместе с прилегающей территорией снежную массу необходимо вывозить уже с семи с лишним тысяч «квадратов».

— Руководство компании, зная прогноз погоды на ближайшее время, заранее нанимает погрузчики и самосвалы у подрядчиков, — рассказал про процесс вывоза снега инженер Дмитрий Мурзин. — Техника приезжает к шести часам утра, а дворники начинают свою работу в 4-4:30. До прибытия техники они должны подготовить территорию, убрать входные группы, почистить тротуары снаружи и внутри двора.

— На дворе 10 марта, а у нас полным ходом идёт уборка снега, — прокомментировал текущий момент директор УЖК «Зелёный сад — Мой дом» Андрей Казаков. — Мы понимаем, что с воскресенья начинается оттепель, но наши жители до этой поры не должны страдать от снежной каши под ногами.

Казаков рассказал, что при таких снегопадах в компании работает по вывозу снега 20-25 единиц техники по всем дворовым территориям. Затем директор УЖК привёл впечатляющую цифру: суммарно в прошлом году «Зелёный сад — Мой дом» истратил на вывоз снега более 2 миллионов рублей. Хотя по закону мог этого и не делать, а складировать на дворовых территориях.

— Если взять предыдущий зимний период, то мы вывезли примерно 14 с половиной тысяч кубометров снега, — приводит впечатляющую цифру директор УЖК. — Мы не можем «конусовать» его — только должны вывозить. Иначе сокращаются парковочные места, а это приводит к неудобствам автолюбителей. За прошедшую зиму у нас было три-четыре заявления от жителей, что их не устраивает уборка снега. При том, что в домах проживает около 25 тысяч человек.