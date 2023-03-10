Последний в эту зиму, как обещают синоптики, обильный снегопад не поставил в тупик сотрудников одной из ведущих управляющих организаций города. Всё налажено в УЖК, на обслуживании у которой около тридцати домов по всей Рязани. И на территории дворов у некоторых из них снег складировать невозможно — только вывозить. Двор у дома 2 на Солотчинском шоссе — 2000 кв. метров, а вместе с прилегающей территорией снежную массу необходимо вывозить уже с семи с лишним тысяч «квадратов».
Казаков рассказал, что при таких снегопадах в компании работает по вывозу снега 20-25 единиц техники по всем дворовым территориям. Затем директор УЖК привёл впечатляющую цифру: суммарно в прошлом году «Зелёный сад — Мой дом» истратил на вывоз снега более 2 миллионов рублей. Хотя по закону мог этого и не делать, а складировать на дворовых территориях.