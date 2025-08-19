Директор строительной компании обвиняется в неуплате 74 миллионов рублей налогов

Завершено расследование уголовного дела об уклонении от уплаты налогов организацией в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ). Об этом сообщает СК России по Рязанской области.

По версии следствия, директор предприятия, которое занимается строительством и ремонтом автомобильных дорог, заключил в 2022 году фиктивные сделки по приобретению товаров у ряда коммерческих организаций. В действительности продукцию не поставляли. Директор фирмы представил в налоговую декларации по НДС и налогу на прибыль за указанный период с заведомо ложными сведениями. В результате аферы предприятие не уплатило налоги на сумму более 74 миллионов рублей.

Судом наложен арест на принадлежащее предприятию и обвиняемому имущество. Уголовное дело передано в суд.