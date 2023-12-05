Директор Рязанского театра кукол Константин Кириллов вошёл в новый состав секретариата СТД РФ

Директор Рязанского театра кукол Константин Кириллов вошел в новый состав Секретариата СТД РФ. Выборы прошли на внеочередном Съезде Союза театральных деятелей в Москве. Цель Съезда — выборы нового Председатель и Секретариата для «перезагрузки» СТД, сообщает Рязанский театр кукол.

Сегодня Союз объединяет больше 26 тысяч театральных деятелей по всей стране, среди которых представители самых разных театральных профессий, всех цехов. Основные направления его деятельности — это социальная помощь, образование и творчество.

Согласно Уставу СТД РФ региональные отделения представляют делегаты. Их число зависит от количества членов регионального отделения. Рязань на Съезде представлял директор Рязанского театра кукол, Председатель рязанского регионального отделения СТД РФ Константин Кириллов.По итогам Съезда Союз театральных деятелей Российской Федерации возглавил Владимир Машков, Народный артист, режиссер, художественный руководитель Театра Олега Табакова. Он был утвержден в должности большинством голосов: за — 176, против — 20.

Владимир Машков лично предложил кандидатуру Константина Кириллова в качестве Секретаря. Участники съезда поддержали кандидатуру единогласно.

В новый состав Секретариата Союза театральных деятелей РФ вошли 34 театральных деятеля, среди которых глава Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев, директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок, художественный руководитель театра «Геликон-Опера» Дмитрий Бертман, ректор ГИТИСа Григорий Заславский, ректор Театрального института имени Щукина Евгений Князев, ректор Высшего театрального училища имени Щепкина Борис Любимов, художественный руководитель Московского Губернского театра Сергей Безруков.