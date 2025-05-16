Директор рязанского предприятия подозревается в налоговом преступлении на 47 млн рублей

Следственным управлением СК России по Рязанской области возбуждено уголовное дело в отношении директора предприятия, занимающегося торговлей автомобилями. Он подозревается в уклонении от уплаты налогов в крупном размере (ч. 1 ст. 199 УК РФ).

По данным следствия, с января по март 2024 года руководитель компании включал в налоговые декларации заведомо ложные сведения о вычетах и расходах. Для этого использовались фиктивные сделки с контрагентами, которые на самом деле не поставляли товары. В результате он уклонился от уплаты НДС на сумму более 47 миллионов рублей.

Дело возбуждено на основании материалов, поступивших из УФНС и УЭБиПК УМВД России по Рязанской области.

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В рамках расследования проводятся необходимые процессуальные действия для сбора и закрепления доказательств. Также будут приняты меры по возмещению ущерба, нанесённого бюджетной системе Российской Федерации.