Директор РГМЭК Илья Шишкин исполнил новогоднее желание пятилетней Алёны

Совсем немного времени осталось до Нового года, праздника, который связан с ожиданием чего-то доброго, светлого. Для детей это время чудес, подарков и исполнения желаний. Накануне праздника директор ООО «РГМЭК» Илья Шишкин принял участие в ежегодной Всероссийской акции «Елка желаний».
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