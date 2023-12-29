Директор РГМЭК Илья Шишкин исполнил новогоднее желание пятилетней Алёны

— Она обожает лето, готовится к школе, изучает цифры и буквы. Алене очень хотелось получить на праздник велосипед. И он у нее теперь есть! Друзья, дарите детям чудо! Благодаря этой акции каждый взрослый может почувствовать себя волшебником, а ребенок поверить в то, что все мечты сбываются, — пишет Илья Шишкин на своей странице ВКонтакте.