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Директор РГМЭК Илья Шишкин исполнил новогоднее желание пятилетней Алёны

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Совсем немного времени осталось до Нового года, праздника, который связан с ожиданием чего-то доброго, светлого. Для детей это время чудес, подарков и исполнения желаний. Накануне праздника директор ООО «РГМЭК» Илья Шишкин принял участие в ежегодной Всероссийской акции «Елка желаний».

Шишкин исполнил желание пятилетней Алёны:

— Она обожает лето, готовится к школе, изучает цифры и буквы. Алене очень хотелось получить на праздник велосипед. И он у нее теперь есть! Друзья, дарите детям чудо! Благодаря этой акции каждый взрослый может почувствовать себя волшебником, а ребенок поверить в то, что все мечты сбываются, — пишет Илья Шишкин на своей странице ВКонтакте.

Директор РГМЭК Илья Шишкин исполнил новогоднее желание пятилетней Алёны

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