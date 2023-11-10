Пятница, 10 ноября, 2023
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Директор новомичуринской школы рассказала об инциденте с выпавшим из окна мальчиком

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Фото из telegram-канала ya62

Директор Новомичуринской школы № 1 Валентина Сизова в интервью издательству «Пресса» прокомментировала инцидент с выпавшим из окна четвероклассником.

Сообщается, что всё случилось 9 ноября примерно в 14.15. По словам одноклассников пострадавшего, каждый урок мальчик отпрашивался в туалет, чтобы, по всей видимости, покурить электронную сигарету. При себе у ребёнка действительно оказался вейп, обнаружила его учитель. Педагог сказала мальчику, что расскажет о находке его маме и директору. После этого и произошло падение с третьего этажа.

Обнаружили мальчика на стадионе, до него он дошёл с места падения. В школу вызвали «скорую» и полицейских. Сейчас в инциденте разбираются правоохранительные органы.

Директор уточнила, что сейчас мальчик находится в больнице в удовлетворительном состоянии.

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