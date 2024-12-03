Директор магазина убил человека, укравшего бутылку водки

В Московской области директора магазина задержали по подозрению в убийстве покупателя, сообщает телеграм-канал регионального управления СК РФ.
32-летний мужчина задержан в городе Раменское, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. По версии следствия, 30 ноября в подсобке магазина подозреваемый сначала избил посетителя, а затем задушил его.
Мотивом преступления стала кража алкогольной продукции покупателем.
По данным РЕН ТВ, причиной расправы стала попытка 49-летнего мужчины украсть бутылку водки.
Сайт телеканала опубликовал видео с камеры в торговой точке.