Вторник, 3 декабря, 2024
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Директор магазина убил человека, укравшего бутылку водки

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Алексей Самохин
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В Московской области директора магазина задержали по подозрению в убийстве покупателя, сообщает телеграм-канал регионального управления СК РФ.

32-летний мужчина задержан в городе Раменское, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. По версии следствия, 30 ноября в подсобке магазина подозреваемый сначала избил посетителя, а затем задушил его.

Мотивом преступления стала кража алкогольной продукции покупателем.

По данным РЕН ТВ, причиной расправы стала попытка 49-летнего мужчины украсть бутылку водки.

Сайт телеканала опубликовал видео с камеры в торговой точке.

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