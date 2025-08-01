Директор касимовского предприятия погасил долг по зарплате после возбуждения уголовного дела

В Рязанской области в ходе расследования уголовного дела погашена задолженность по зарплате. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Касимовский межрайонный следственный отдел Следственного управления СК России по Рязанской области завершил расследование уголовного дела в отношении руководителя одного из предприятий, обвиняемого в невыплате заработной платы (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ).

Как установлено следствием, директор предприятия, занимающегося производством промышленных текстильных изделий, при наличии финансовых ресурсов и реальной возможности выплат, не исполнил свои обязательства перед работником. В результате с апреля по май 2025 года сотруднику полностью не выплачивалась заработная плата.

В ходе предварительного расследования обвиняемый погасил задолженность перед работником в полном объёме.

Собранные доказательства признаны достаточными для утверждения обвинительного заключения. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.