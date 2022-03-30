Директор Фонда развития промышленности Роман Петруца заявил о готовности поддерживать рязанские проекты

30 марта в Москве состоялась рабочая встреча Губернатора Николая Любимова и директора Фонда развития промышленности Романа Петруцы.

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Обсуждались вопросы взаимодействия Правительства Рязанской области и Фонда развития промышленности. Речь, в частности, шла об укреплении экономики, поддержке инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых на территории региона, развитии индустриального парка «Рязанский».

Губернатор Николай Любимов проинформировал о работе по поддержке предприятий реального сектора экономики, которая проводится в регионе. По его словам, в настоящее время особое внимание уделяется импортозамещению. Активно работает профильный центр, для решения проблемы нарушения сложившихся кооперационных связей создан Оперативный центр поддержки бизнеса. В Минпромторг России направлено предложение о создании Межрегиональной ассоциации импортозамещения и кооперации субъектов центральной России, что позволит обеспечить бесперебойную работу предприятий, выстроить новые логистические и производственные цепочки. Предлагается создание на базе областного реестра единой базы данных по предприятиям всех соседних регионов, включая ЦФО и Приволжский федеральный округ. Там будут аккумулированы все потребности в сырье, комплектующих, логистических решениях, размещены отвечающие на эти запросы предложения от партнеров. Будет запущена единая база кейсов с типовыми решениями проблем.

Глава региона отметил, что с целью развития промышленной инфраструктуры ведется работа по созданию индустриального (промышленного) парка «Рязанский», который уже включен в федеральный реестр. Потенциальные резиденты в текущем году планируют приступить к активной стадии реализации инвестпроектов с общим объемом инвестиций 35 млрд. рублей и открытием порядка 15 тыс. рабочих мест. Губернатор подчеркнул, что в условиях санкционного давления для ряда инвестпроектов крайне важна поддержка от Фонда развития промышленности. По его словам, между Правительством области и Фондом сложилось конструктивное взаимодействие. Поддержку уже получили 11 проектов с общим объемом инвестиций 3,4 млрд. рублей, они профинансированы Фондом на 2,1 млрд. рублей. С 2017 года работает региональный Фонд развития промышленности, которым профинансировано 23 инвестиционных проекта, общая сумма заемных средств — 378 млн. рублей.

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Николай Любимов проинформировал, что в 2022 году Рязанская область приняла участие в конкурсном отборе на предоставление средств иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на софинансирование расходов по возмещению части затрат на реализацию инвестиционных проектов. В результате его успешного прохождения региону дополнительно предоставлено 70,1 млн. руб., в том числе 55,9 млн. рублей на докапитализацию регионального Фонда.

По словам главы региона, в целях поддержки предприятий в сложившихся условиях 21 марта принят новый займ регионального Фонда по программе «Оборотные средства». Его сумма составляет от 5 до 20 млн. руб. Губернатор отметил, что регион также рассчитывает на получение дополнительных средств из федерального бюджета на докапитализацию регионального Фонда.

Николай Любимов сообщил, что в настоящее время 8 предприятий планируют реализовывать проекты с привлечением займов ФРП. Их общий бюджет составляет 10,7 млрд. рублей, в том числе 6 млрд. рублей — льготные займы ФРП. Глава региона подробно представил проекты и обратился к Роману Петруце с просьбой об оказании содействия в одобрении данных инвестиционных проектов и предоставлении поддержки в рамках программ Фонда развития промышленности. Кроме того, сейчас в проработке находится еще 6 инвестиционных инициатив.

Директор Фонда развития промышленности Роман Петруца выразил готовность оперативно провести работу по всем представленным проектам. Он также обратил внимание на возможность взаимодействия в рамках программы ФРП «Совместные займы», которая предусматривает льготное заемное софинансирование на проекты, направленные на импортозамещение и производство конкурентоспособной продукции гражданского назначения. Его предоставляют федеральный и региональный фонды развития промышленности совместно. Кроме того, Роман Петруца выразил поддержку инициативе о проведении в Рязанской области межрегионального форума, направленного на популяризацию деятельности региональных фондов развития промышленности и программ финансирования Фонда развития промышленности.

Справочно: В 2021 году промышленными предприятиями области отгружено товаров, выполнено работ и оказано услуг на 474,5 млрд. рублей. Индекс промышленного производства в 2021 году составил 106,1% к уровню 2020 года (по РФ — 105,3%), в том числе в обрабатывающих производствах — 106,3% (по РФ — 105,0%). В январе–феврале 2022 года — 109,9% к январю-февралю 2021 года (по РФ — 107,5%), в том числе в обрабатывающих производствах — 109,8% (по РФ — 108,4%).