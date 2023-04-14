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Пятница, 14 апреля, 2023
Татьяна Проводина

Директор 75-й школы Рязани рассказал о причинах перевода 9-классников в другие школы

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Источник: "Рязанские ведомости"

Директор школы №75 Виталий Ерёмкин прокомментировал решение о переводе 9-классников, которые собирались в 10-й класс, в другие учебные заведения с нового учебного года. Об этом пишут «Рязанские ведомости».

Руководству школы и Управлению образования Рязани пришлось отказаться от набора в 10-е классы из-за переполненности школы: там обучаются 2700 детей при нормативе в 1100 человек, занятия идут в две смены, – сообщает мэрия города.

Школа тем не менее будет принимать первоклассников. Виталий Ерёмкин отметил, что для этой возрастной категории вопрос шаговой доступности стоит наиболее остро.

Старшеклассников примут близлежащие школы №63, 67 и 72. Вопрос перевода проработают с каждой семьёй индивидуально.

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