Дирекция благоустройства Рязани продолжает работать в круглосуточном режиме

Дирекция благоустройства продолжает работать в круглосуточном режиме, сообщила пресс-служба администрации Рязани.

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На уборку городских территорий с 7.00 во всех районах города вышли бригады рабочих, которые приступили к уборке тротуаров, дорожек в парках и скверах, обрезке деревьев, сбору мусора, очистке урн. Спецтехника задействована в подметании и обработке от гололеда.

От наледи убирают тротуар в микрорайоне Семчино, дорожки в сквере «Русский чай», территорию у ДК «Приокский». От гололеда обработали тротуары на Московском шоссе, улицах Интернациональной, Октябрьской, Бульваре Победы.

В Центральном парке культуры и отдыха работают тракторы и погрузчики, которые расчищают дорожки от снега. Бригада рабочих чистит наледь у входной группы со стороны улицы Братиславской.

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Бригады мехуборки убирают снег и наледь с проезжей части на улицах Кальной и Касимовском шоссе. На дежурстве в Дирекции благоустройства находятся 20 комбинированных дорожных машин.

Прошедшей ночью с улиц Высоковольтной, Пушкина, Спортивной, Радищева, Есенина, Островского, вывезли около 1,5 тыс. кубических метров снега. На Южной окружной дороге проводилось грейдирование.

Случайный мусор собирали на улицах Новоселов, Первомайском проспекте, в сквере им. А. В. Александрова, сквере им. М. Д. Скобелева, сквере «Дубовая роща», севере «Вишневый сад», Дендропарке, Мамином сквере и других территориях.

Обрезка деревьев продолжается на улице Яхонтова и Первомайском проспекте. Ветки вывозятся на переработку.