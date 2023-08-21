Дирекция благоустройства отчиталась об уборка территорий Рязани

В Рязани сотрудники Дирекции благоустройства проводят уборку городских территорий. О проделанной работе сообщила пресс-служба мэрии.

Во всех районах сотрудники ДБГ очищают урны, собирают случайный мусор, проводят обслуживание городских туалетов, собирают мусор из чаш фонтанов. Фонтан на площади Победы отключили, его планируется помыть 22 августа.

Газоны выкашивали на разделительной полосе улицы Новоселов, Лыбедском бульваре, бульваре Победы, в районе школы № 1, улице 9-я Линия. В Семчинском сквере и улице Радизаводской подстригли кустарник.

Пешеходные зоны подметали на улицах 9-я Линия, Почтовая, сквере 60-летия Победы, бульваре Победы, парке им. Ю. А. Гагарина, Верхнем городском парке, сквере на Есенина, сквере на перекрестке улиц Радищева и Свободы, скверах на улице Ленина, улице и площади Ленина, Лыбедском бульваре, площади Победы, зеленой зоне у вокзала «Рязань-2».

Случайный мусор собирали на улицах Радиозаводской, Новоселов, проезде Яблочкова, сквере «Вишневый сад», Дубовой роще, сквере им. М. Д. Скобелева, сквере им. А. В. Александрова, сквере у КДЦ «Октябрь», сквере на улице Трудовой, проезде Яблочкова, Центральном парке культуры и отдыха, сквере 60-летия Победы, бульваре Победы, сквере «Детский мир», сквере «Русский чай», сквере Белых журавлей, ТЦ «Кит», сквере ЖКХ, зеленой зоне у памятника В. А. Молодцову, сквере на улице Карла Маркса, Медицинском сквере, Хлебном сквере, сквере у КДЦ «Приокский», сквере «Солнечный круг», парке им. Ю. А. Гагарина, Комсомольском парке, парке Советско-Польскому братству по оружию. Также мусор собрали по маршрутам движения общественного транспорта № 3,6,7.

Бригады мехуборки убирали смет и грунтовые наносы на улицах Крупской, Юбилейной, Народном бульваре.