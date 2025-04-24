Диггеры рассказали о сохранившихся в Рязани бомбоубежищах

По словам московских и рязанских диггеров, в Рязани найдено 16 бомбоубежищ, но реальное число достигает тридцати. Об этом сообщает ГТРК «Ока».

Большинство из них затоплены грунтовыми водами или находятся в аварийном состоянии. Исследователи считают, что подобные объекты можно восстанавливать и использовать, как это сделали в Санкт-Петербурге — там укрытия стали музеями, выставочными залами и даже концертными площадками.

Под некоторыми производственными зданиями в городе расположены укрытия. Это объясняется тем, что Рязань исторически входила в третье оборонительное кольцо Москвы. Одно из таких бомбоубежищ расположено прямо под скромной деревянной будкой. На глубине около двух с половиной метров — разветвлённая система коридоров, ведущих в жилые и технические помещения. Там когда-то были отопление, водопровод, электричество. Подземное сооружение могло вместить около 200 человек — работников завода и местных жителей.

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Среди комнат — учебное помещение, где проводили занятия по гражданской обороне. В случае угрозы именно здесь объясняли, как вести себя в экстренной ситуации. Сохранились и комнаты с бетонными стенами, где раньше стояли нары.

В другом районе Рязани, на территории бывшей кинокопировальной фабрики, находится ещё одно укрытие. Оно построено в 1960-х годах и выполнено по иному проекту: центральный проход соединяет боковые помещения — от столовой до медкабинетов. Несмотря на несколько пожаров и разрушений, там сохранились фрагменты внутренней отделки. Просторные залы, высокие потолки, сложная планировка говорят о масштабности объекта.

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