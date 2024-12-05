Многие люди недооценивают, сколько сахара скрывается в привычных продуктах, и это может стать ловушкой для здоровья. О том, где кроются «сладкие враги» рациона, рассказала «Газете.ru» врач-диетолог Елена Устинова.

Макароны и крупы: скрытый источник сахара

Как отмечает специалист, даже продукты, которые мы не привыкли считать сладкими, содержат значительное количество углеводов. Например, в 100 г макарон или круп может быть от 20 до 25 г сахара. А порция вареного риса весом 200 г уже содержит около 60 г углеводов. Это делает продукты довольно калорийными. Диетолог подчеркивает: тем, кто хочет похудеть, важно строго контролировать их количество в рационе.

Соки: не такая уж полезная альтернатива

Устинова обращает внимание и на соки, особенно фруктовые и с мякотью. На каждые 100 мл такого напитка приходится до 15 г углеводов. При этом пакетированные соки часто не содержат натурального витамина С, лишь синтетические добавки. Для тех, кто стремится снизить вес, они — не лучший выбор.

Мед: польза с оговорками

Хотя мед считается полезным продуктом, в нем практически 100 г сахара на 100 г продукта. «Любителям меда стоит соблюдать умеренность», — советует диетолог. Его высокая калорийность делает его не слишком подходящим для тех, кто следит за весом.

Сладости и сухофрукты: калорийная бомба

Среди продуктов с экстремально высоким содержанием сахара Устинова выделяет зефир, пастилу, мармелад и маршмеллоу, а также сухофрукты — изюм, финики, инжир и курагу. В 100 г этих продуктов может содержаться до 95 г сахара. Даже одна карамелька, весящая 10 г, ощутимо добавляет сахара в дневную норму.

Предел в 100 г углеводов

Для тех, кто нацелен на снижение веса, рекомендуется не превышать норму 100 г углеводов в день. По словам диетолога, достичь этого предела легко, если в рационе есть продукты с высоким содержанием сахара. Устинова подчеркивает важность внимательного подхода к питанию, чтобы избежать переедания углеводов.

Даже привычные продукты могут подвести, если не следить за их составом. Это еще раз напоминает: баланс и осознанность — ключ к здоровому питанию.