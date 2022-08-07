Диетолог Соломатина рассказала, какая жидкость лучше всего утоляет жажду в жару

В жару лучше всего пить обычную бутилированную воду, сообщила радиостанции «Говорит Москва» врач-диетолог Елена Соломатина.

Специалист рекомендует в жаркую погоду выпивать примерно 2,5 литра воды — на поллитра больше, чем в обычную погоду.

Кипячёная вода, в отличии от бутилированной, не содержит столько кислорода, часть солей уходит в накипь. Лучше пить именно воду в бутылках.

При необходимости, если чувствуете, что теряете много солей, можно выпить бутылку минералки в день.

Замечено, что жажда утоляется лучше водой с газом. В жару Соломатина рекомендует чередовать её с обычной, если нет проблем с желудочно-кишечным трактом.

Также врач рекомендует добавлять в воду кислое — лимон, клюкву. Употребление такого напитка способствует большему выделению слюны, организму будет казаться, что на улице не так жарко.