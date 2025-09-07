Диетолог Редина рассказала, как укрепить иммунитет осенью

Осень — период ослабления иммунитета. Учащающиеся дожди, резкие перепады погоды, уменьшение продолжительности светового дня, стресс после отпуска, снижение витаминов из-за смены рациона питания — всё это приводит к снижению адаптационного потенциала организма и нагрузки на нервную систему. О том, как укрепить иммунитет в период осенней хандры, рассказала диетолог Ольга Редина в беседе с REGIONS.

Врач рекомендует увеличить потребление зеленых овощей. В особенности полезны спаржа, брокколи, шпинат и брюссельская капуста, которые богаты хлорофиллом, фолиевой кислотой и кальцием. Они помогут поддержать общий тонус организма и улучшить пищеварение.

Особое внимание диетолог советует обратить на сезонные грибы, которые содержат ценный белок, витамины группы B и цинк, играющий ключевую роль в выработке антител и укреплении иммунной защиты организма.

«Витамины группы B улучшают метаболизм и поддерживают уровень энергии, а пищевые волокна в грибах благотворно воздействуют на желудочно-кишечный тракт, усиливая моторику кишечника и способствуя выведению токсинов», — пояснила Ольга Редина.

В миксе зеленые овощи и грибы в осеннее время помогут подготовить организм к сезону холодов и укрепят иммунитет.