Диетолог рассказала о мощном эффекте шоколада

Шоколад обладает мощным противовоспалительным действием благодаря содержанию флавоноидов, рассказала диетолог Алёна Барредо в интервью NEWS.ru.

По её словам, эти вещества также улучшают работу сердечно-сосудистой системы, головного мозга, положительно влияют на состояние кожи.

Флавоноиды, содержащиеся в шоколаде, оказывают благотворное воздействие на нервную систему. Они способны проникать через гематоэнцефалический барьер, стимулируя работу гамма-аминомасляной кислоты и её рецепторов. Поэтому шоколад может помочь успокоиться при стрессе, отметила диетолог.

Кроме того, исследования показывают, что именно какао стимулирует рост полезных бактерий в кишечнике. Таким образом, шоколад может работать как пребиотик. Также в шоколаде содержится много магния и меди — важных микроэлементов для организма.

Шоколад: не просто вкусно, но и полезно!

Здоровье сердца и сосудов: Флавоноиды улучшают работу сердечно-сосудистой системы, помогая снизить риск развития инфарктов и инсультов.

Мозг: Улучшается работа головного мозга, что положительно влияет на память, концентрацию внимания и когнитивные функции.

Кожа: Флавоноиды благотворно влияют на состояние кожи, делая ее более упругой и эластичной.

Нервная система: Шоколадные флавоноиды проникают через гематоэнцефалический барьер и стимулируют работу гамма-аминомасляной кислоты и рецепторов к ней. Это приводит к успокаивающему эффекту при стрессе.

Кишечник: Исследования показали, что какао стимулирует рост полезных бактерий в кишечнике, поэтому шоколад может работать как пребиотик.

Минералы: Шоколад богат магнием и медью, которые необходимы для здоровья всего организма.

Говоря о пользе шоколада, стоит иметь в виду горький шоколад с высоким содержанием какао (не менее 70%). Молочный шоколад и другие его виды содержат меньше полезных веществ и больше сахара.

Чрезмерное употребление шоколада может привести к набору лишнего веса, поэтому его стоит употреблять в умеренных количествах.

Но в целом, шоколад — это не просто вкусное лакомство, но и настоящий дар природы!