Диетолог Дик раскритиковала продукты для похудения: ананас, имбирь, ягоды годжи

Диетолог Татьяна Дик составила список популярных ЗОЖ-продуктов, которые на самом деле не способствуют похудению, сообщает РИА Новости.

Один из них — ягоды годжи. По мнению Дик, они не способствуют сбросу лишнего веса, а полезных веществ в ягодах не больше, чем в шиповнике.

Спирулина богата белками, витаминами, но употреблять в пищу можно не более 10 граммов, утверждает диетолог. По её словам, точно такой же набор витаминов можно получить из гречки, зелени.

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Ананас содержит бромелаин — фермент, расщепляющий низкомолекулярный аргининсодержащий белок.

— Но никак не влияет на наши жировые запасы, — приводит риан новости слова диетолога.

Также Дик заявила, что имбирь, красный перец, корица и/или их сочетание никак не влияет на сжигание жира организмом.