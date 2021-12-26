Диетолог Дик раскритиковала продукты для похудения: ананас, имбирь, ягоды годжи

Диетолог Татьяна Дик составила список популярных ЗОЖ-продуктов, которые на самом деле не способствуют похудению, сообщает РИА Новости.
Один из них — ягоды годжи. По мнению Дик, они не способствуют сбросу лишнего веса, а полезных веществ в ягодах не больше, чем в шиповнике.
Спирулина богата белками, витаминами, но употреблять в пищу можно не более 10 граммов, утверждает диетолог. По её словам, точно такой же набор витаминов можно получить из гречки, зелени.
Ананас содержит бромелаин — фермент, расщепляющий низкомолекулярный аргининсодержащий белок.
Также Дик заявила, что имбирь, красный перец, корица и/или их сочетание никак не влияет на сжигание жира организмом.