Диетолог Поляков рассказал, с какого возраста ребёнку можно попробовать чипсы

Врач-диетолог Антон Поляков рассказал aif.ru о том, в каком возрасте детям можно пробовать чипсы, и какие долгосрочные последствия для здоровья могут иметь такие продукты. По словам Полякова, промышленные чипсы содержат много вредных химических добавок.

Диетолог подчеркнул, что чем позже ребёнок начнёт есть чипсы, тем лучше. А ещё лучше — не начинать вовсе. Это важно, потому что в период формирования организма такая еда может нанести серьёзный вред. Например, у мальчиков-подростков это повышает риски снижения тестостерона и эректильной дисфункции, а у девочек в будущем могут возникнуть проблемы с фертильностью. Также частое употребление чипсов в подростковом возрасте может привести к заболеваниям желудочно-кишечного тракта, ожирению и сахарному диабету, которые сейчас встречаются даже у самых молодых.

Поляков отметил, что в чипсах много усилителей вкуса, в том числе глутамат. Если употреблять его в больших количествах, это может перегрузить нервную систему, что приводит к снижению памяти и концентрации, а также к нарушениям психоэмоционального поведения. В конечном счёте, чипсы медленно, но верно ухудшают состояние здоровья ребёнка в целом.

Сегодня легко найти здоровую альтернативу. Магазинные чипсы можно заменить орехами, сухофруктами или домашними чипсами из натуральных ингредиентов.