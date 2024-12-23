Диетолог и нутрициолог Ирина Писарева рекомендовала не запивать салат оливье соками и газированными напитками. В интервью NEWS.ru специалист отметила, что это блюдо содержит мясо, картофель и другие овощи. Сочетание сладких напитков с салатом может привести к вздутию живота.
Она также подчеркнула, что любую пищу лучше не запивать. По мнению диетолога, оптимальным вариантом будет выпить воду за 20–30 минут до еды. В качестве напитков, которые можно употреблять с едой, специалист назвала воду с лимоном или сухое вино.
Гастроэнтеролог Никита Харлов ранее рекомендовал заменить традиционные новогодние блюда, такие как крабовый салат и оливье, на несколько банок икры. По его словам, это не только полезнее, но и полностью исключает риск отравления рыбными продуктами.
Врач подчеркнул: чем рыба ближе к диким условиям обитания, тем она полезнее.
Отметим, что по подсчётам экспертов, стоимость бутерброда с красной икрой в России за год выросла в два раза.
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