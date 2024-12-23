Диетолог и нутрициолог Ирина Писарева рекомендовала не запивать салат оливье соками и газированными напитками. В интервью NEWS.ru специалист отметила, что это блюдо содержит мясо, картофель и другие овощи. Сочетание сладких напитков с салатом может привести к вздутию живота.

— Лучше всего не запивать оливье никакими соками, так как это простые углеводы, которые очень быстро усваиваются. В то же время мясо, картофель и другие овощи из салата перевариваются гораздо дольше. Это может вызвать вздутие. К нежелательным напиткам можно отнести также компоты, газировку, шампанское и сладкие алкогольные коктейли, — пояснила Писарева.

Она также подчеркнула, что любую пищу лучше не запивать. По мнению диетолога, оптимальным вариантом будет выпить воду за 20–30 минут до еды. В качестве напитков, которые можно употреблять с едой, специалист назвала воду с лимоном или сухое вино.

— Любую еду, включая салаты, лучше всего не запивать. Рекомендуется пить воду или другие напитки за 20–30 минут до приема пищи либо спустя час после еды. Самые безопасные напитки — это вода с лимоном или сухое вино, — заключила Писарева.

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