Воскресенье, 1 декабря, 2024
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Диетолог Писарева назвала продукты, которыми не стоит закусывать алкоголь

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Алексей Самохин
Изображение от freepik

Алкогольные напитки требуют внимательного подхода не только к их выбору, но и к тому, чем их закусывать. Диетолог Ирина Писарева объяснила NEWS.ru, что чрезмерно соленая, копченая и острая еда — не лучшие спутники алкоголя. Эти продукты усиливают чувство жажды, что может привести к употреблению большего количества алкоголя, чем вы планировали.

Почему такие закуски вредны?

Соленые и жирные блюда создают значительную нагрузку на пищеварительную систему, которой приходится одновременно справляться с переработкой тяжелой пищи и алкоголя. Писарева подчеркивает, что такая двойная нагрузка усложняет работу организма, что может привести к дискомфорту, тяжести и другим неприятным последствиям.

А что насчет сладкого?

Сладкие десерты, такие как пирожные, торты или конфеты, тоже не подходят. Причина проста: они содержат много простых углеводов, которые организм перерабатывает в первую очередь. В результате алкоголь остается «в стороне» и усваивается медленнее, что может усилить опьянение и ухудшить самочувствие на следующий день, включая головные боли.

Сладкие фрукты тоже входят в список нежелательных закусок. Их сахар работает по тому же принципу, что и десерты, задерживая переработку алкоголя.

Что выбрать для закуски?

Если хотите минимизировать негативные последствия, отдайте предпочтение легким и питательным закускам, которые помогут организму справиться с алкоголем. Это могут быть несоленые орехи, нежирное мясо, рыба или овощные блюда. Такой подход позволит вам избежать неприятных сюрпризов и сделает застолье более комфортным для вашего организма.

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