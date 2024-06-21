Диетолог назвала продукты, от которых нужно отказаться

Такие продукты, как фастфуд, жареный картофель и макароны, могут негативно сказаться на фигуре. Поэтому лучше отказаться от них или ограничить потребление, рассказала диетолог София Кованова NEWS.ru.

Алкоголь, газированные напитки, сладости и суши также не рекомендуется употреблять в больших количествах. Они могут замедлить процесс похудения и негативно сказаться на здоровье.

Картофель содержит крахмал, который увеличивает калорийность блюда при жарке. Лучше отварить его в мундире и остудить. В таком виде картофель будет менее калорийным.

Макароны из обычной пшеницы второго сорта содержат больше калорий, чем изделия из твёрдых сортов. Последние лучше немного не доварить, чтобы уменьшить калорийность блюда за счёт клетчатки.

Алкоголь разрушает мышечную и нервную ткани, задерживает воду и отравляет все органы и системы. Поэтому лучше отказаться от него.

Фастфуд, такой как картошка фри, хот-доги, бургеры, шаурма и другая уличная еда, содержит много калорий при отсутствии полезных веществ.

Суши и роллы могут вызвать отёки из-за большого количества сахара в рисе и соли в соевом соусе.

Газированные напитки, даже если на них написано «зеро», содержат много сахара и могут повысить уровень инсулина.

Сладости, например конфеты, могут вызвать аппетит и содержат много калорий. Поэтому лучше отказаться от них или потреблять в умеренных количествах.