Диетолог назвала два продукта, которые дарят чувство счастья

Диетолог Евгений Арзамасцев в эфире YouTube-канала «Доктор 24 — Москва 24» назвал два продукта, которые могут повысить человеку настроение.

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По его словам, сразу несколько продуктов могут давать ощущение эйфории и счастья. Среди них – хурма. Она содержит в себе много биотина и других витаминов группы В. Они успокаивают нервную систему, участвуют в синтезе гормонов. Такое влияние на организм помогает поднимать настроение.

Заряд бодрости и хорошего настроения человеку может дать качественный тёмный шоколад. В отличие от кофе, он содержит большую дозу теобромина. Это вещество действует как кофеин, только мягче, считает эксперт.